طفلة تائهة في الحج تلتقي بوالدها .. فرحة عارمة ومشاعر مؤثرة (فيديو)

تواصل – مكة المكرمة :

عادت طفلة تائهة إلى أحضان والدها الحاج بالمشاعر المقدسة، واستقبل الحاج ابنته بفرحة عارمة وسط مشاعر جياشة من الطفلة المفقودة بعد حالة الخوف التي اجتاحتها من فقد والديها، وأسهم مركز رعاية الأطفال التائهين بمنى في إعادة الطفلة إلى أحضان والدها.

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة التقاء الوالد الحاج بابنته التائهة وهي تجري إلى حضنه بعد أن فقدها في المشاعر المقدسة أثناء أدائه للمناسك.

ويقوم مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى بدور عظيم وواضح في إعادة الأطفال التائهين إلى أسرهم، حيث أسهم في إعادة 10 أطفال مفقودين من مختلف الجنسيات والأعمار إلى ذويهم، وكان أصغرهم طفلة من غانا تبلغ 4 أعوام من العمر، حيث تم إعادتها إلى ذويها بعد 24 ساعة من احتضانها داخل المركز.

ويخفف المركز عن الأطفال التائهين لحين جمعهم بآبائهم وأمهاتهم الحجاج، ويقدم لهم الوجبات والألعاب بجانب الاعتناء بهم والتخفيف عنهم في مكان تم تهيئته وتجهيزه بكل ما يمكن من استقبالهم وإشعارهم بالأمان لحين الوصول إلى أهاليهم بعد الرفع بأسمائهم وجنسياتهم للمساعدة في الوصول إليهم.