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حجاج قطريون يصلون إلى جدة لأداء مناسك الحج (فيديو)

حجاج قطريون يصلون إلى جدة لأداء مناسك الحج (فيديو)
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تواصل – وكالات:

وصلت دفعة جديدة من حجاج قطر أمس الخميس إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لأداء مناسك الحج، وذلك رغم حجب الدوحة لروابط خصصتها السعودية للحجاج القطريين لتسهيل وصولهم إلى المملكة لأداء فريضتي الحج والعمرة.

وكشف وزير الحج والعمرة السعودي محمد بنتن، لصحيفة “الشرق الأوسط”، وصول حجاج من دولة قطر إلى الأراضي السعودية، مؤكداً أن توجيهات قادة بلاده أمرت بتسهيل كل أمور الحجاج القطريين الراغبين في أداء المناسك، مبيناً أنه في استطاعة حجاج قطر القدوم من مطاري الملك عبد العزيز في جدة والأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، كما يستطيعون حجز الخدمات كافة التي يرغبونها تقنياً.

يذكر أن السعودية أعلنت في أكثر من مناسبة جاهزيتها لاستقبال الحجاج من أي دولة في العالم، بما في ذلك دولة قطر، كما دعت المملكة السلطات القطرية لتذليل العقبات أمام الأشقاء القطريين الراغبين في أداء الفريضة وتمكينهم من ذلك، وخصّصت لهم روابط إلكترونية لتسهيل أمور حجهم.

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