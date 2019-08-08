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تطورات صادمة في عمليات البحث عن مفقودي فاجعة «وادي مسلة» بجازان (صور)

تطورات صادمة في عمليات البحث عن مفقودي فاجعة «وادي مسلة» بجازان (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من العثور على الأب وأحد الأطفال، وذلك بعد يوم من العثور على أم مفقودي وادي مسلة بأحد المسارحة؛ بعد أن جرفتهم جراء السيول القوية التي اجتاحت الوادي بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن باقي أفراد العائلة؛ وهم طفلان.

يأتي ذلك فيما تواصل فرق الدفاع المدني بجازان، بمساندة الفِرَق التطوعية وبمساعدة عشرات المواطنين لليوم الثاني على التوالي؛ البحث عن باقي ضحايا المركبة التي جرفتها سيول وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة.

وكانت فرق الدفاع المدني، قد قامت اليوم، بتفكيك المركبة التي كانت تُقلّ الأسرة، والتي تحولت إلى كومة من الحديد بعد أن جرفها السيل من موقع الحادث لمسافة تقارب 500 متر؛ بحثًا عن طفل رضيع.

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