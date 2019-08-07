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الدفاع المدني يعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. موعد ورابط التقديم

الدفاع المدني يعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. موعد ورابط التقديم
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تواصل – واس:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة علىموقع وزارة الخدمة المدنية.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بحسب الإعلان (18) وظيفة شاغرة لكلا الجنسين، مبيناً أن مواعيد تقديم طلبات الراغبين بالتوظيف على الانترنت ستمتد طوال (24) ساعة، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً ليوم الاثنين الموافق 17 / 12 / 1440هـ، وحتى الساعة 11مساءً من يوم الخميس الموافق 20 / 12 / 1440هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.

ولفت الإعلان الانتباه إلى آلية التقديم المعتمدة، إذ ينبغي في البداية الدخول على نظام التوظيف جدارة، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية ، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح، فيما ستأتي بعد هذه المرحلة، مرحلة أخرى تختص بتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، ثم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

واستهدفت مديرية الدفاع المدني في إعلانها خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجي وخريجات درجة الماجستير( حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، في حين ستكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية.

واشترطت توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، إلى جانب اجتياز اختبار القدرة المعرفية للجامعين للرجال على المراتب السادسة والسابعة، مؤكدةً في شروطها ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية لجميع الوظائف المعلن عنها، لاسيما بعد دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

وأكدت أن عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات، ستأتي عبر المقابلات الشخصية، مشيرةً إلى أن اختلاف البيانات، أو الفشل في اجتياز المقابلة الشخصية، ستكون كافيتان لاستبعاد المرشح، منوهةً بموعد الترشيح النهائي المقرر أن يكون بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية هيأت في موقعها تعليمات وإرشادات عند التعامل مع نموذج جدارة، تأتي من خلال الأسئلة الأكثر شيوعاً، والتعليمات على مستوى كل حقل من النموذج بصورة مفصلة، الأمر الذي أكدت عليه مديرية الدفاع المدني في إعلانها، إذ دعت المتقدمين إلى الاهتمام بقراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

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