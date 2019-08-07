غداً ..إيداع دفعة أغسطس من «حساب المواطن» في حسابات المستفيدين

تواصل – الرياض :

يبدأ حساب المواطن في إيداع الدفعة 21 ” دفعة شهر أغسطس” في حسابات المستفيدين غدا الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، يأتي ذلك بعد قرار تقديم موعدها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكان الحساب قد صرح في وقت سابق بموعد إيداع دفعة أغسطس قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطان إنه سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج حساب المواطن يوم الخميس الثامن من شهر أغسطس.

يذكر أن إجمالي الدفعات التي أودعها حساب المواطن للمواطنين المستحقين للدعم، بلغ 47.7 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017، وحتى الشهر الماضي.