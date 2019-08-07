بعد الأمطار الغزيرة على جازان.. تواصل عمليات شفط المياه حتى صباح اليوم (فيديو)

تواصل – جازان:

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان أمس في شل الحركة بعدد من الشوارع مع تراكم المياه بشكل كبير، لتتواصل عمليات تصريف مياه الأمطار في مدينة جازان حتى صباح اليوم.

وغمرت المياه عدداً من الشوارع داخل المدينة بجانب كورنيش جازان الشمالي، لتبدأ عمليات شفط المياه منذ الأمس وتتواصل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم عبر مواطير وضعت في الموقع القريب من الكورنيش، في ظل الضعف الملحوظ لمشاريع تصريف المياه.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة في عدد من الأضرار من بينها سقوط أسلاك ضغط عالٍ على أحد المنازل بأحد المسارحة بعد سقوط شجرة ضخمة عليها. بجانب سقوط أسلاك ضغط عال بصناعية أحد المسارحة ودخول المياه إلى عدد من المنازل في أحياء مختلفة بالمنطقة، ما تسبب في حدوث التماسات كهربائية بعدادات الكهرباء وانقطاع طرق عدة بمواقع مختلفة في المنطقة.

فيما فقد عدد من الأشخاص بعد انجراف مركبة بوادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة وجارٍ البحث عنهم بحسب الدفاع المدني.

في الصدد حذر الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية وكجاري السيول أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنبا لحدوث أي مكروه والانجراف، وتشهد المنطقة تقلبات جوية حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد، وأهاب الدفاع المدني بضرورة توخي الحذر والحيطة واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات للحفاظ على الأرواح والممتلكات.