موجة غبار تحجب الرؤية بنجران.. و«أمن الطرق» يحذر قائدي المركبات

تواصل – فريق التحرير:

نبهت قوات أمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة نجران من موجة غبار الكثيف تشهده بعض الطرق بالمنطقة، وناشدتهم بتوخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

وأوضحت قوات أمن الطرق أن الحالة تشمل “شرورة- نجران” وطريق “شرورة – الرياض”، وتسبب الحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان, عسير , الباحة ) ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.