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خطأ يتسبب في إلغاء «حساب المواطن».. وحرمان المستفيد من الدعم 60 يوماً

خطأ يتسبب في إلغاء «حساب المواطن».. وحرمان المستفيد من الدعم 60 يوماً
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تواصل – فريق التحرير:

أحيانا قد يقوم بعض المستفيدين بإلغاء حساباتهم في حساب المواطن عن طريق الخطأ أثناء عملية تحديث البيانات أو إجراء أي عملية عبر الموقع، وفي هذه الحالة لن يحصل الشخص على الدعم المقرر له.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال تم حذف الحساب بإمكان الفرد التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يوماً من حذف الحساب من خلال الرابط التالي (هناعن طريق تسجيل جديد ثم الدخول إلى تفاصيل الطلب وتعبئه البيانات والضغط على تقديم الطلب.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم دراسة الأهلية مرة أخرى والصرف في دورة الدفعة التالية لإعلان نتائج الأهلية.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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