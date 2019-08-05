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البنوك لمستفيدي «الإسكان»: بعض «عقود الإجارة» تكلفتها ثابتة

البنوك لمستفيدي «الإسكان»: بعض «عقود الإجارة» تكلفتها ثابتة
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تواصل – الرياض:

أكدت البنوك السعودية اليوم، أن عقود الإجارة يتم تقدميها بتكلفة ثابتة وأن ذلك النوع من العقود انخفض إلى ما نسبته 20%، هذا بينما أبدى بعض عملاء البنوك تخوفهم من هذه العقود لاسيما مستفيدي “الإسكان” و”العقاري”.

كما أوضح المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ، أن عقود التمويل العقاري بالتكلفة المتغيرة لا تزال تقدمها البنوك، في حين أن الطلب على هذا النوع من العقود متغيرة التكلفة قد انخفض هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة عقود التمويل العقاري متغيرة التكلفة في العام الماضي ما بين ٦٠-٧٠%.

وأضاف أنه في حين هذا العام أصبحت تشكل ما بين ٢٠ و٣٠% شهرياً من إجمالي العقود”، مضيفاً: “أما بالنسبة لعقود الإجارة لا تزال تقدمها بعض البنوك بالتكلفة الثابتة.

يجدر ذكره أن عقود الإجارة المرتبطة بنظام التمويل العقاري ذي القسط المتغير، وفق معطيات معينة مرتبطة بعوامل اقتصادية أخرى، أثارت مخاوف بعض عملاء البنوك، خاصة مستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وارتبط ذلك بعد قضية متضرري “السايبر” سابقاً التي تدخلت فيها جهات عدة لتحويلها إلى مرابحة، والعمل على تثبيت الأقساط نتيجة لتضرر الكثير من عملاء البنوك، إثر زيادة الأقساط، ورفع دعاوى في المحاكم.

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