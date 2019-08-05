الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. لحظة اصطدام سيارة بناقة قطعت الطريق فجأة

بالفيديو.. لحظة اصطدام سيارة بناقة قطعت الطريق فجأة

بالفيديو.. مشاجرة على مخدرات بعسير تكشف المستور

بالفيديو.. مشاجرة على مخدرات بعسير تكشف المستور

تغيب منذ 3 أيام.. تفاصيل العثور على جثمان «سبعيني جدة المفقود»

تغيب منذ 3 أيام.. تفاصيل العثور على جثمان «سبعيني جدة المفقود»

لحظات الرعب.. هذا ما يحدث يوميًا على «دائري الرياض» (فيديو)

لحظات الرعب.. هذا ما يحدث يوميًا على «دائري الرياض» (فيديو)

«بيض الله وجوهكم».. رسالة من داعية أمريكي إلى العاملين في «شؤون الحرمين» (فيديو)

«بيض الله وجوهكم».. رسالة من داعية أمريكي إلى العاملين في «شؤون الحرمين» (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية الأمريكي بلال الزهيري، وجه فيه رسالة شكر باسم الحجاج لرجال الأمن والعاملين في رئاسة شؤون الحرمين باسم كافة الحجاج والمعتمرين.

وقال الزهيري في رسالته: “بيض الله وجوهكم وجعل ما تفعلون في ميزان حسناتكم، أنتم على ثغر عظيم والمسؤولية التي تحملونها على عاتقكم عظيمة وهي شرف عظيم لكم”.

وأضاف الحاج، موجها حديثه لرجال الأمن والعاملين في رئاسة شؤون الحرمين: “نعمة عظيمة أن أقامكم الله سبحانه وتعالى لتنظيم شؤون بيته الحرام وتحقيق الأمن فيهما الذي يعد من أخص خصائصهما لاسيما المسجد الحرام”.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الجوازات»: وصول 1.4 مليون حاج عبر جميع المنافذ

«الجوازات»: وصول 1.4 مليون حاج عبر جميع المنافذ

حافلات حديثة لنقل ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة (صور)

حافلات حديثة لنقل ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة (صور)

قرار مهم من «الدفاع المدني» بشأن مخيمات الحجاج.. التنفيذ خلال ساعات

قرار مهم من «الدفاع المدني» بشأن مخيمات الحجاج.. التنفيذ خلال ساعات

ثبوت رؤية الهلال.. غداً غرة ذي الحجة

ثبوت رؤية الهلال.. غداً غرة ذي الحجة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>