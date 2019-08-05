«بيض الله وجوهكم».. رسالة من داعية أمريكي إلى العاملين في «شؤون الحرمين» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية الأمريكي بلال الزهيري، وجه فيه رسالة شكر باسم الحجاج لرجال الأمن والعاملين في رئاسة شؤون الحرمين باسم كافة الحجاج والمعتمرين.

وقال الزهيري في رسالته: “بيض الله وجوهكم وجعل ما تفعلون في ميزان حسناتكم، أنتم على ثغر عظيم والمسؤولية التي تحملونها على عاتقكم عظيمة وهي شرف عظيم لكم”.

وأضاف الحاج، موجها حديثه لرجال الأمن والعاملين في رئاسة شؤون الحرمين: “نعمة عظيمة أن أقامكم الله سبحانه وتعالى لتنظيم شؤون بيته الحرام وتحقيق الأمن فيهما الذي يعد من أخص خصائصهما لاسيما المسجد الحرام”.