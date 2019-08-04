مصدر بالقنصلية الإثيوبية في جدة: استقدام 8 آلاف عاملة منزلية للمملكة براتب 1000 ريال

تواصل – الرياض:

أوضح مصدر مسؤول بالقنصلية الإثيوبية العامة بجدة أنه بعد تفعيل موقع “مساند” بإثيوبيا لن يتبقى على المكاتب الإثيوبية سوى توثيق العقود إلكترونيا والبدء فى استخراج الشهادات الطبية والأمنية والتأكد من صلاحية جوازات السفر واستكمال الإجراءات في السفارة السعودية.

ويعتزم 150 مكتبا إثيوبيا إرسال 8 الآف عاملة منزلية خلال شهر برواتب تقدر بـ1000 ريال شهريًا وبتكلفة تصل إلى 8 آلاف ريال، يأتى ذلك بعد تجاوز الخلاف على راتب العمالة الذي استمر عدة أشهر.

وأضاف المصدر: “أن تلك الإجراءات لن تأخذ سوى 4 أسابيع بحد أقصى، وتوقع أن يؤدي استقدام العاملات المنزليات من إثيوبيا نقلة نوعية لسوق الاستقدام بالمملكة خاصة أن تكاليفه ستكون بين7 – 8 آلاف ريال في متناول الأسر، بينما يبلغ راتبها الشهري 1000 ريال، مؤكدًا جاهزية نحو 8 آلاف عاملة للعمل بالمملكة بعد تدريبهن بمراكز التدريب والتأهيل المعتمدة”، وفقا لـ”المدينة”.

يذكر أن إجمالي عدد العمالة المنزلية في المملكة حاليًا يزيد على 2.4 مليون في مختلف التخصصات، 66% منهم نساء، وتتراوح الرواتب بين 800 إلى 1200 ريال حسب البلد وحجم الإقبال وخبرة العمالة.