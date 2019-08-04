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«الجوازات» تكشف عقوبات تأخير تجديد هوية مقيم.. بينها «الإبعاد» من المملكة

«الجوازات» تكشف عقوبات تأخير تجديد هوية مقيم.. بينها «الإبعاد» من المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للجوازات، من أن عدم تجديد هوية مقيم يعرض صاحبها لغرامة قدرها، 500 ريال في المرة الأولى، وفي المرة الثانية 1000 ريال وفي المرة الثالثة الإبعاد.

جاء ذلك ردا من الجوازات على سؤال مغرد وجه استفسارا مفاده: “تم تجديد الإقامه ودفع جميع الرسوم قبل الانتهاء وتفاجأت بوجود غرامه تأخير، وتم الدخول منصة أبشر لتجديد وله ثلاثة أيام معلق من قبل رخصة العمل علماً بأنه تم دفع رسومه”.

وأضافت الجوازات في ردها على المغرد عبر حسابها في “تويتر”: “تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد انتهاء ٣ أيام من سريان صلاحية سريانها”، موضحة أنه يمكن التأكد من سريان هوية مقيم عبر الدخول لمنصة “أبشر ومقيم”.

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