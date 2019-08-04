مشاجرة وقتل بجوار محطة وقود.. «شرطة القصيم» تعلن ضبط الجاني

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مقيمٍ من الجنسية السيرلانكية في العقد الثالث من العمر متهم في جريمة قتل.

وأوضح متحدث شرطة القصيم الدلائل المتوفرة أشارت إلى تورطه بتوجيه عدة طعناتٍ نافذة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدت لوفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط التابعة لمحافظة عقلة الصقور غربي القصيم ، وقد جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.