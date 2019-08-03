«حساب المواطن» يكشف حقيقة توقف صرف الدعم لمدة شهرين

تواصل – فريق التحرير:

ردَّ برنامج حساب المواطن، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بشأن إيقاف الدعم لمدة شهرين.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مستفدي تساءل بشأن إضافة مولود جديد (تابع) في برنامج حساب المواطن، وهل سيتم بعدها إيقاف مبلغ الدعم لمدة 3 أشهر للتأكد من صحة البيانات والأهلية.

ورد حساب المواطن بقوله “إنه لا يتم إيقاف الدعم، وفي حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 نوفمبر سيتم دراسة أهليته من ضمن دورة الأهلية لشهر يناير، مضيفًا أنه يمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حساب المستفيد “قائمة دراسة الأهلية”.

في سياق آخر أعاد حساب المواطن التأكيد أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الحادية والعشرين يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس ميلاديًّا ويوافق 7/ 12/ 1440 هجريًّا.

ودعا حساب المواطن الراغبين في التعرف على قيمة الدعم المستحق إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (هنا).