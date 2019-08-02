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أول تعليق رسمي على ادعاءات الحوثي السيطرة على مواقع عسكرية بالمملكة

أول تعليق رسمي على ادعاءات الحوثي السيطرة على مواقع عسكرية بالمملكة
أرشيفية
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تواصل – واس:

نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، ادعاءات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم و إعادة الأمل ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.

وسخر المصدر من ادعاءات المليشيا الحوثية الإرهابية سيطرتها على 15 موقعًا عسكريًا في نجران وجيزان خلال الثلاثة الأيام الماضية, مشيرًا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.

واعتبر المصدر أن ما تدعيه المليشيا وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها هي قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والانتصارات الحوثية الوهمية والتي كان آخرها ادعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للمليشيا الحوثية وأدواتها الإعلامية .

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