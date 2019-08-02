مواطن يشكو تدهور حالة زوجته بعد عملية «لحمية» في جدة.. و«الصحة» تحقق

تواصل – فريق التحرير:

باشرت صحة جدة التحقيق في شكوى مواطن يتهم أحد المستشفيات الخاصة بجدة بالتسبب بمضاعفات وتدهور الحالة الصحية لزوجته جراء عملية لحمية أجريت لها بالمستشفى.

وأكد المواطن، أن زوجته تعاني حالة نفسية سيئة جراء هذه العملية، فيما استدعي الطاقم الطبي الذي قام بإجراء العملية وأخذ أقوالهم تمهيداً لإحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها.

من جهته ذكر المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالرحمن الصحفي أن المريضة أدخلت للمستشفى لإجراء عملية في الجبهة نتيجة وجود لحمية وفطريات والتهابات.

وأضاف أنه تم استلام الشكوى من قبل زوجها وتعبئة النموذج الخاص بالشكاوى بتاريخ 17-10-1440هـ وذلك بالإدارة المختصة لدينا، ونظراً لوجود أوراق رسمية تم طلبها من الشاكي لاستكمال الإجراءات الإدارية وإبلاغه بذلك.

وتابع “الصحفي” أنه تم إحضار بقية أوراق المعاملة واستلامها من قبل المشتكي بتاريخ 19-11-1440هـ وعلى الفور تم مباشرة بقية الإجراءات الإدارية المتبعة نظامياً لصحة جدة في مثل هذه الأمور، حيث تم طلب الملف الطبي للمريضة واستدعاء الطاقم الطبي الذي باشر إجراءات العملية بالمستشفى الخاص وأخذ أقوالهم تمهيداً لإحالة المعاملة كاملة إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها.