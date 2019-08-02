الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أب يحرم «رضيعة» عمرها يومان من أمها.. والقاضي ينصفها خلال 30 دقيقة

أب يحرم «رضيعة» عمرها يومان من أمها.. والقاضي ينصفها خلال 30 دقيقة

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متورط في جمع الأموال وتحويلها للخارج

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متورط في جمع الأموال وتحويلها للخارج

بشرى.. تعرف على طريقة استفادة الأسر من دعم «إيجار السكن»

بشرى.. تعرف على طريقة استفادة الأسر من دعم «إيجار السكن»

هل صدر قرار يسمح للمرأة بالسفر دون تصريح؟.. توضيح رسمي من «الجوازات»

هل صدر قرار يسمح للمرأة بالسفر دون تصريح؟.. توضيح رسمي من «الجوازات»

مواطن يشكو تدهور حالة زوجته بعد عملية «لحمية» في جدة.. و«الصحة» تحقق

مواطن يشكو تدهور حالة زوجته بعد عملية «لحمية» في جدة.. و«الصحة» تحقق
0

تواصل – فريق التحرير:

باشرت صحة جدة التحقيق في شكوى مواطن يتهم أحد المستشفيات الخاصة بجدة بالتسبب بمضاعفات وتدهور الحالة الصحية لزوجته جراء عملية لحمية أجريت لها بالمستشفى.

وأكد المواطن، أن زوجته تعاني حالة نفسية سيئة جراء هذه العملية، فيما استدعي الطاقم الطبي الذي قام بإجراء العملية وأخذ أقوالهم تمهيداً لإحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها.

من جهته ذكر المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالرحمن الصحفي أن المريضة أدخلت للمستشفى لإجراء عملية في الجبهة نتيجة وجود لحمية وفطريات والتهابات.

وأضاف أنه تم استلام الشكوى من قبل زوجها وتعبئة النموذج الخاص بالشكاوى بتاريخ 17-10-1440هـ وذلك بالإدارة المختصة لدينا، ونظراً لوجود أوراق رسمية تم طلبها من الشاكي لاستكمال الإجراءات الإدارية وإبلاغه بذلك.

وتابع “الصحفي” أنه تم إحضار بقية أوراق المعاملة واستلامها من قبل المشتكي بتاريخ 19-11-1440هـ وعلى الفور تم مباشرة بقية الإجراءات الإدارية المتبعة نظامياً لصحة جدة في مثل هذه الأمور، حيث تم طلب الملف الطبي للمريضة واستدعاء الطاقم الطبي الذي باشر إجراءات العملية بالمستشفى الخاص وأخذ أقوالهم تمهيداً لإحالة المعاملة كاملة إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إصابة عامل في حريق مصنع تغليف بجدة.. بدء التحقيق في ملابسات الحادث (صور)

إصابة عامل في حريق مصنع تغليف بجدة.. بدء التحقيق في ملابسات الحادث (صور)

«الخضيري» يحذّر من حبوب تنظيف «القولون».. خطر على الصحة

«الخضيري» يحذّر من حبوب تنظيف «القولون».. خطر على الصحة

لقضاء عيد الأضحى بين ذويهم.. فاعلات خير يسددن مديونيات 7 سجناء في جازان

لقضاء عيد الأضحى بين ذويهم.. فاعلات خير يسددن مديونيات 7 سجناء في جازان

إصابات خطيرة في حادث «انقلاب شاحنة» بجدة

إصابات خطيرة في حادث «انقلاب شاحنة» بجدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>