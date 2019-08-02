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«معادن» تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات.. الشروط ورابط التقديم

«معادن» تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، فتح باب تقديم طلبات التوظيف للشواغر المستقبلية للخريجين من حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات.

 وأوضحت (معادن)، أنه يُشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترفًا بها من وزارة التعليم، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5) أو ما يعادلهما، وألا يزيد العمر على 25 سنة.
وأضافت الشركة، أن المقبولين يحصلون على عدة مزايا، منها: راتب شهري أساسي مجزٍ، وبدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني، وبدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي، وبدل تعيين لمرة واحدة فقط، وتأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.

ونظام ادخار مع مساهمة من الشركة، ونظام تملك المنازل، وراتب أساسي إضافي ثابت في شهر رمضان، ومكافأة أداء سنوية خاضعة لأداء الشركة والموظف، ونظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف، وبدل منطقة نائية/مشقة 10% من الراتب الأساسي، حسب سياسة الشركة.

كما تتضمن المزايا برامج تدريب على رأس العمل، وبرامج تطوير وظيفية وقيادية، وإجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا، ومكافأة خدمة مستمرة.

وأضافت (معادن)، أن التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

يُذكر أن شركة (معادن) تم تأسيسها بأمر ملكي في عام 1997م وأوكلت إليها مهمة تطوير الثروات المعدنية في مناجم المملكة،  وتهدف الشركة إلى تحقيق رؤيتها في ريادة صناعة التعدين في المملكة؛ لتصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والبتروكيماويات.

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