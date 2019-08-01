تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متورط في جمع الأموال وتحويلها للخارج

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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط تشكيل عصابي ثبت تورطه في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض, أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضلٍ من الله – عن ضبط تشكيل عصابي مكون من “5” أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية, وضبط في حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ 97 ألف ريال و18 ألف دولار أمريكي ومصوغات ذهبية.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم، وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها – والله الهادي إلى سواء السبيل -.

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