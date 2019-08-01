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الحصيني يتوقع «موجة حر سادسة» على المملكة

الحصيني يتوقع «موجة حر سادسة» على المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

قال الباحث في المناخ وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني، أن من المتوقع أن تشهد المملكة موجة الحر السادسة منذ دخول فصل الصيف.

وأضاف الحصيني في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تلك الموجة ستستمر حتى السبت المقبل، لافتاً إلى أن ذروتها ستوافق إجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت حالة الطقس ليوم (الخميس)، أن السماء ستكون غائمة جزئياً على معظم المناطق، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على بعض المرتفعات، فيما تشهد المنطقة الشرقية ارتفاعاً في درجات الحرارة العظمى.

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