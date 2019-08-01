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عشرات القتلى والجرحى في هجومين إرهابيين بعدن.. والحوثي يعلن مسؤوليته
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تواصل – وكالات:

تعرضت مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، يوم الخميس، لهجومين داميين استهدف الأول معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني، في حين وقع الهجوم الثاني على مركز للشرطة.

وأسفر الهجوم الانتحاري على مركز للشرطة في مدينة الشيخ عثمان عن مقتل العميد منير اليافعي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني في عدن، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة ومدنيين.

وتوجه المهاجم إلى بوابات مركز الشرطة قبل وقت قصير من تجمع العاملين في الصباح قبل بداية العمل.

فيما سقط عشرات القتلى والجرحى نتيجة الهجوم على معسكر الجلاء، الذي تم بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي، واستهدف عرضا عسكريا.

وأعلنت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تبنيها للهجوم الإرهابي على معسكر الجلاء بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.

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