الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمواطنين بشأن استقدام العمالة الإثيوبية

بشرى سارة للمواطنين بشأن استقدام العمالة الإثيوبية

ماذا قال المرصد الفلكي بالمجمعة بشأن هلال ذي الحجة؟

ماذا قال المرصد الفلكي بالمجمعة بشأن هلال ذي الحجة؟

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

أكلوا «بروست» ونُقلوا للمستشفى فوراً.. 9 حالات تسمم من أسرة واحدة

أكلوا «بروست» ونُقلوا للمستشفى فوراً.. 9 حالات تسمم من أسرة واحدة

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
0

تواصل – واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وخلال الاتصال الهاتفي وصف دولة رئيس الوزراء الباكستاني المملكة بالصديق الذي تثق به باكستان، مدللاً بذلك بوقوفها الدائم مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، وأن بلاده لا يمكن أن تنسى هذه المواقف إطلاقاً.

كما عبر دولته عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على جهوده ومساندته لكل ما يدعم باكستان ويحقق مصالحها، مؤكدا أن تطوير العلاقات مع المملكة يعد أولوية قصوى لجمهورية باكستان.

من جهته أشاد سمو ولي العهد بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وحرص القيادة في المملكة على دعم باكستان في المجالات كافة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حادث طائرة عسكرية باكستانية.. مصرع طاقم الطائرة و12 فردًا من السكان

حادث طائرة عسكرية باكستانية.. مصرع طاقم الطائرة و12 فردًا من السكان

القيادة تُعزي الرئيس التونسي المؤقت في وفاة «السبسي»

القيادة تُعزي الرئيس التونسي المؤقت في وفاة «السبسي»

القيادة تهنئ «بوريس جونسون» بمناسبة اختياره رئيساً لوزراء بريطانيا

القيادة تهنئ «بوريس جونسون» بمناسبة اختياره رئيساً لوزراء بريطانيا

تكفل بعلاجه ولي العهد.. تماثل الطفل اليمني «رواف» للشفاء بعد استئصال الورم السرطاني من عينه

تكفل بعلاجه ولي العهد.. تماثل الطفل اليمني «رواف» للشفاء بعد استئصال الورم السرطاني من عينه

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>