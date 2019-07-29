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«التخصصات الصحية»: فتح باب القبول لدبلوم الدراسات العليا الصحية مطلع أغسطس

«التخصصات الصحية»: فتح باب القبول لدبلوم الدراسات العليا الصحية مطلع أغسطس
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن المنشآت الصحية المعتمدة لبرنامج دبلوم الدراسات العُليا السعودي ستفتح لديها باب القبول للالتحاق بالبرنامج بداية شهر أغسطس 2019م، منوهة إلى أنه يمكن زيارة موقع الهيئة للتعرف على المراكز المعتمدة للبرنامج.

ويعد برنامج دبلوم الدراسات العليا من البرامج التي أنشأتها الهيئة لتكون مساراً جديداً للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بمسمّى “دبلوم الدراسات العليا السعودي ” الذي يؤهّل إلى درجة نائب/أخصائي أوّل في التخصّص بعد إكمال الخبرات النظامية.

يذكر أن البرنامج يحقق عدداً من الأهداف أبرزها: زيادة الطاقة الاستيعابيّة للالتحاق في برامج الدراسات العليا التخصصيّة بالمملكة من خلال طرح مسار جديد، وإتاحة المجال أمام القطاعات الصحيّة الحكوميّة والخاصّة بالمملكة لتأهيل منسوبيها علمياً ومهنياً، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحيّة المقدّمة في القطاع الصحّي الحكومي والخاصّ بالمملكة بزيادة عدد الممارسين الصحيين المؤهّلين.

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