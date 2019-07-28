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أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم.. وصلت 47 درجة مئوية

أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم.. وصلت 47 درجة مئوية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أعلى درجات حرارة سُجلت اليوم الأحد، كانت في مرصد القيصومة.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، رصد تسجيل 47 درجة مئوية في القيصومة، وسجل 46 درجة في القصيم والرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

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