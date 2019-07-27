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فيديو.. سطو مسلح باستخدام «سيوف» في الرياض

فيديو.. سطو مسلح باستخدام «سيوف» في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، تعرض محطة وقود في حي السويدي جنوب العاصمة الرياض، أمس الجمعة، لحادث سطو مسلح باستخدام أسلحة بيضاء كبيرة “تشبه السيوف”، من قبل شخصين ملثمين في وقت متأخر من الليل.

وظهر خلال المقطع، الذي التقطته كاميرات المراقبة في المحطة، شخصان ملثمان وهما ينزلان من سيارة “بيكب” ويلاحقان عاملاً في المحطة، حيث هدداه بآلة حادة، بينما هرب زميله من الموقع خوفاً من تعرضه لأذى.

وانهال الجناة كما ظهر في المقطع، بالضرب المبرح على عامل المحطة مستخدمين “سـلاحا أبيض”، لإعطائهما ما بحوزته من أموال، ثم لاذا بالفرار من المكان.

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