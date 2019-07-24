أمام أنظار أطفاله الصغار.. شاب يُطلق النار على زوج شقيقته بجازان

تواصل – جازان:

أطلق شاب النار على زوج شقيقته، فجر يوم الاثنين، بمحافظة أبو عريش بجازان.

وأوضحت مصادر أن المجني عليه تعرض لطلقة نارية مباغتة من قبل شقيق زوجته، استقرت أسفل عينه اليسرى، وذلك أثناء تطور خلاف عائلي بينهما داخل منزل المجني عليه في محافظة أبو عريش وأمام أطفاله الصغار.

وأكدت المصادر، أن الجاني سارع بإخفاء أداة الجريمة “المسدس”، وقام بنقل المجني عليه وإسعافه إلى المستشفى العام نظراً لسوء حالته ومحاولة إنقاذه من النزيف الدموي الحاد.

وانتقلت فرق أمنية مختصة من الشرطة والأدلة الجنائية واتخذت كل الإجراءات اللازمة، ومنها التحفظ على الجاني بقسم التوقيف في مركز الشرطة والبحث عن المسدس المستخدم في الجريمة، والعثور عليه من خلال عمليات بحث قام بها رجال الأمن.

وأكدت المصادر أن الشرطة أحالت الشاب الجاني إلى النيابة العامة لاستكمال مجريات التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.