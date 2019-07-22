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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف شاغرة في «stc».. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في «stc».. التفاصيل وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة بمجال التدقيق والتقييم، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (خبير التدقيق الداخلي، ومُحلل تقييم أول)؛ وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 – خبير التدقيق الداخلي (Internal Audit Expert):
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الحاسب الآلي، علوم الحاسب، تقنية المعلومات).
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذي صلة.
– يفضّل وجود شهادات مهنية مثل  (CA، CPA، ACCA، CISA، CIA) أو ما يعادلها.

2 –مُحلل تقييم أول(Senior Assessment Analyst):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

موعد وطريقة التقديم:– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/07/22م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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