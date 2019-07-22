هل تقبل تخفيض راتبك وزيادة الإجازة؟.. 22% قالوا نعم

تواصل – الرياض:

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن 22% من المواطنين السعوديين يقبلون تخفيض الراتب في سبيل الحصول على إجازة أطول، في مقابل 38% من الإماراتيين.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها «لينكد إن» بمشاركة 1020 متطوعاً أن 37% في السعودية و46% في الإمارات مستعدون لرفض وظائف لا تقدم فترات إجازات تناسبهم.

وأكد 46% من المشاركين في السعودية أن الإجازة مهمة جداً عند البحث عن عمل جديد، بينما بلغت النسبة 43% في الإمارات، فيما يتردد معظم العاملين في طلب إجازات العمل نتيجة التخوف من الاستغناء، أو عدم الثقة بقدرات الزملاء، إذ لا يستفيد 24% من المهنيين السعوديين من كامل إجازاتهم، في مقابل 45% من الإمارات.

وكشفت النتائج في السعودية أن 77% من الرجال و 75% من النساء يناقشون خطط إجازاتهم مع زملاء العمل، بينما بلغت في الإمارات 80% للرجال و76% للنساء. وبحسب الدراسة، فإن 27% فقط من المهنيين في السعودية حظوا بإجازات بين 26 و30 يوماً في 2018، ولم يتفاعل سوى 7% منهم مع الاتصالات الهاتفية والإيميالات الخاصة بالعمل.