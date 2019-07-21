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خادم الحرمين يوجه باستضافة 1000 حاج من السودان

خادم الحرمين يوجه باستضافة 1000 حاج من السودان
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تواصل – واس:

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – باستضافة (1000) حاج وحاجة من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

أعلن ذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، موضحاً أن المشمولين بالتوجيه الكريم يمثلون (500) حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات “عاصفة الحزم وإعادة الأمل” ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و(500) حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق.

وقال إن هذا التوجيه الكريم يعبر عن ما يكنه خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من شعور الأخوّة الإسلامية والعربية تجاه الشعب السوداني العزيز بصفة عامة، وتقديراً ووفاءً لما تقوم به القوات السودانية الشقيقة من أعمال بطولية لنصرة أشقائهم باليمن، الذي تسلطت على شرعيته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأضاف معاليه أن هذه الاستضافة تأتي في إطار الاهتمام والرعاية المتواصلة التي يقدمها قادة هذه البلاد لكل ما يخدم المسلمين ويدافع عن قضاياهم.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كامل استعدادها لتنفيذ التوجيه الكريم، واستنفار كل إداراتها المختصة لتكون على قدر المسؤولية والثقة التي شرَّفها بها خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ هذه الاستضافة وإتمامها على الوجه اللائق، وبما يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على ما يقدمانه من دعم ومؤازرة وخدمات جليلة، سائلاً الله أن يحفظ ولاة الأمر وأن يديم على بلادنا وجميع بلاد المسلمين الأمن والأمان.

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