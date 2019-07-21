مستفيد ترك وظيفته وليس لديه دخل فهل يزيد الدعم؟.. «حساب المواطن» يرد

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن أي تعديل على بيانات المستفيد يتم بعدها دراسة قيمة الدعم المقدم له من البرنامج.

جاء ذلك رداً على سؤال مواطن قال فيه: “تركت العمل وبذلك لا يوجد لدي دخل شهري ودخلت على موقع حساب المواطن وعدلت هذه الفقرة، فهل الدعم يزيد أو يبقى كما هو؟ “.

ورد البرنامج قائلاً: “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، وتم التعديل عليها، سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (link: http://bit.ly/2PFprGc) bit.ly/2PFprGc“.