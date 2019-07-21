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جازان.. حفر 18 بئراً في «وادي بيش» بتكلفة 14 مليون ريال

جازان.. حفر 18 بئراً في «وادي بيش» بتكلفة 14 مليون ريال
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تواصل – واس:

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقداً لحفر 18 بئراً في وادي بيش في منطقة جازان كمرحلة أولى، مع شركة مختصة بقيمة تصل إلى 13.9 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن العقد الذي وقعه الوزير على هامش حفل تدشين مشاريع مائية في منطقة مكة المكرمة مؤخراً، يستهدف حفر 15 بئراً وثلاثة آبار لمراقبة مستويات المياه في وادي بيش، بين السد السطحي والجوفي القائمين على امتداد نحو 8كم من السد السطحي بطاقة إنتاجية تبلغ 35 ألف م3/يوم، وسيتم تنفيذها خلال 18 شهراً.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه وخفض تكاليف إنتاج المياه من مشروع مياه بيش، كما سيساهم هذا المشروع بفتح بوابات السد على فترات متقطعة طوال العام حسب الموازنة المائية للسد، لتغذية آبار المشروع وبما يسمح بتغذية آبار المزارعين المنتشرة على طول الوادي.

وتعتبر هذه الآبار المرحلة الأولى يعقبها خلال الشهر المقبل، البدء في حفر (15) بئراً إضافية للوصول بالطاقة الإنتاجية لمشروع حقل الآبار إلى (75) ألف م3/يوم، لتعزيز إمدادات مياه الشرب لمنطقة جازان.

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