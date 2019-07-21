تذمرت من الإشعار.. «أمانة حائل» ترد على فيديو مالكة عربة «الفود ترك»

تواصل – حائل :

أكدت أمانة منطقة حائل على حق ملاك عربات “الفود ترك” في الحصول على التراخيص وممارسة النشاط بطريقة قانونية ، لمن يمتلك الأوراق الرسمية والثبوتية للعربة الخاصة به بعد تخصيص موقع محدد لممارسة نشاطه .

جاء ذلك ردا على مقطع فيديو منتشر لسيدة وهي تتذمر من إشعار البلدية الملصق على المقطورة الخاصة بها، مقابل دوار مشار على مسار طريقة جبة الرئيسي ، حيث أصدرت البلدية بيانا توضيحيا حول الموضوع .

وفي التفاصيل قال مدير المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل، سعد الثويني ، إن صاحبة المقطع تمارس البيع بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية ، حيث لم تتقدم للحصول على ترخيص ممارسة النشاط وفق الأنظمة والتعليمات ، كما تقوم بتحضير الأطعمة في موقع مجهول ، بجانب تعرضها لأشعة الشمس والغبار ما يسبب تلفها .

وكشف الثويني أن المقطورة المستخدمة في البيع بدائية وغير مجهزة حسب الاشتراطات، بجانب عدم وجود شهادة صحية للعاملات بالموقع ، وموقع المقطورة المخالف بجوار طرق رئيسية ومداخل المدينة .

وأوضح أن تم إشعار صاحبة المقطورة أكثر من مرة، ولم تتجاوب.

كما سبق أن تمت إزالة مقطورتها من نفس الموقع وتغريمها، وعادت للعمل مرة أخرى بنفس المخالفات.

وجددت الأمانة ترحيبها بالراغبين في ممارسة النشاط وفقا للاشتراطات النظامية، مؤكدا أن العديد من عربات ” الفود ترك” تمارس نشاطها بشكل طبيعي، مبينا أن قرارات المنع للمخالفين هدفها الحفاظ على الصحة العامة.