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شركة صهيونية تبتكر برمجية لاختراق «أبل وفيسبوك وجوجل»

شركة صهيونية تبتكر برمجية لاختراق «أبل وفيسبوك وجوجل»
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير تقني أن شركة (NSO Group) الصهيونية، التي اخترقت واتساب في وقت سابق من هذا الشهر، ابتكرت تقنية جديدة تمكنها سرقة بيانات المستخدم من آبل وجوجل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت.

وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن الشركة الصهيونية تطورت برمجية بيجاسوس (Pegasus) بهدف جمع مجموعة أكبر بكثير من المعلومات المخزنة خارج الهاتف في السحابة، مثل السجل الكامل لبيانات موقع الهدف أو الرسائل المؤرشفة أو الصور.

وتقوم التقنية الجديدة – بعد تثبيتها على الهاتف – من خلال نسخ بيانات تسجيل الدخول لمختلف الخدمات، مثل فيسبوك ماسنجر؛ وجوجل كلاود؛ وآيكلاود؛ وغيرها ، ومن ثم استخدام خادم منفصل لمحاكاة الهاتف، بما في ذلك موقعه، ويزامن هذا الخادم جميع المعلومات، بما في ذلك الرسائل؛ والصور؛ وسجل الموقع، من الجهاز المتصل، ويعيدها إلى مشغلي المراقبة.

ويتيح هذا الأمر لمشغلي المراقبة الوصول المفتوح للبيانات السحابية لتلك التطبيقات دون المطالبة بالمصادقة الثنائية أو وصول تحذير إلى البريد الإلكتروني للمستخدم المستهدف.

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