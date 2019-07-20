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القنصلية في هونج كونج لـ«المواطنين»: تجنَّبوا هذه المناطق غداً

القنصلية في هونج كونج لـ«المواطنين»: تجنَّبوا هذه المناطق غداً
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تواصل – فريق التحرير:

ناشدت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، جميع المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في منطقتي “كوزوباي – وانتشاي” غداً الأحد الموافق 21 يوليو.

وقالت القنصلية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن هذا التحذير جاء نظرًا لإعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات في تلك المناطق غدا.

الجدير بالذكر أن عشرات الآلاف تظاهروا الأحد الماضي، في إحدى ضواحي هونج كونج الكبرى، احتجاجاً على معالجة الحكومة لملف مشروع قانون تسليم المشتبه بهم لبكين.

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