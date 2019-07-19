«الأرصاد» تنشر صورة بالأقمار الصناعية توضح مدى تأثر «الرياض» بالغبار

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت صورة التقطت بالأقمار الصناعية، نشرتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تأثر منطقة الرياض بالأتربة المثارة التي تتسبب في شبه انعدام، أو انعدام للرؤية الأفقية.

وكانت الأرصاد، قد توقعت أن تؤثر الرياح النشطة خلال الساعات القادمة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة عسير؛ ومن ثم تتحسن بالتدريج خلال الليل.

وشهدت الرياض، خلال الساعات الماضية، رياحاً نشطة مصحوبة بموجة غبار كثيف؛ ما أدى لتدني مستوى الرؤية الأفقية في أغلب المدن والمحافظات، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بتوخي الحيطة والحذر.