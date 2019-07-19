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السفير الكيني في الرياض: 5 آلاف عاملة منزلية جاهزة للعمل في المملكة

السفير الكيني في الرياض: 5 آلاف عاملة منزلية جاهزة للعمل في المملكة
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تواصل – الرياض:

أعلن سفير كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس أقيقو، أن بلاده جاهزة لإرسال 5 آلاف عاملة منزلية مدربة إلى السوق السعودية كدفعة أولى.

ونقلت “الاقتصادية”، عن “أقيقو”، أن إرسال العاملات سيكون بموجب الاتفاقية الموقعة في يناير الماضي بين وزارتي العمل في البلدين.

وأضاف: أن عدد العاملين الكينيين في المملكة يصل إلى أكثر من 20 ألفاً، يعملون في مجالات مختلفة، خاصة شركات الألبان والمنتجات الزراعية.

وأكد “أقيقو” أن الحكومة الكينية تسعى لزيادة حجم التبادل الاقتصادي والتجاري مع المملكة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى وجود عددٍ من الاتفاقيات التجارية والشراكات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، وأخرى في طور التفاوض.

وأشار إلى أن بلاده استوردت من المملكة مواد غير نفطية بقيمة 1.4 مليار ريال خلال العام الماضي ومواد بترولية بنحو 4.9 مليار ريال، فيما استوردت المملكة سلعاً مختلفة من كينيا بقيمة 284.4 مليون ريال.

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