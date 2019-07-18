تحقيق عاجل من «الصحة» بعد الفيديو الصادم بين الممرضة وأخصائي الأشعة

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة اليوم الخميس بفتح تحقيق عاجل في واقعة صادمة شهدها مستشفى محايل عسير وُثقت عبر مقطع فيديو منتشر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعامل أخصائي أشعة مع ممرضة بطريقة وصفت بالمهينة وغير اللائقة.

وقالت الوزارة في تصريح إنها وجهت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة التي حدثت صباح اليوم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حول الموضوع؛ حرصاً على حفظ حقوق الممارسين الصحيين.

ووجد مقطع الفيديو انتشاراً واسعاً وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث ظهر أخصائي الأشعة في مستشفى محايل وهو يتعامل بطريقة غير لائقة مع ممرضة مساعدة له.