«سكني»: اكتمال حجز 2545 وحدة بمشروع «مرسية» في الرياض

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أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اكتمال حجز 84% من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع “مرسية” السكني بشمال العاصمة الرياض.

وقال البرنامج، في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي الحجوزات بلغ 2545 وحدة من إجمالي الوحدات في المرحلتين والبالغة 3023 وحدة.

يذكر أن مشروع “مرسية” يعد أحد مشاريع برنامج “سكني” وتطوره الشركة الوطنية للإسكان، ويتكون من ثلاث مراحل، وهو عبارة عن مدينة عصرية وعالمية بالرياض متكاملة الخدمات.

ويمتد المشروع، على مساحة إجمالية تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس والشقق، بمساحات متنوعة وتصاميم عصرية.