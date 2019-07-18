تحذير رسمي للسعوديين في تركيا.. طريقة نصب واستغلال متكررة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا، المواطنين من عمليات استغلال بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابزون ومركز المدينة وسحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاحها عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية.

ودعت السفارة المواطنين إلى الحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة، وضرورة الحصول على نسخة من عقد التأجير، وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة ومبلغ التأجير، والحرص على أن يكون عقد استئجار السيارة متضمنا مبلغ التأمين الشامل (ما يسمى تأمين صفر) عند الاتفاق على ذلك، وفي حال التعرض لحادث سير، عدم مغادرة موقع الحادث قبل وصول الجهات الأمنية المختصة والحصول على تقرير بالحادث.