الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزارة الحج: تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج

وزارة الحج: تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج

بالأسماء.. «التعليم» تعلن عن المعلمين المنقولين للمستويين الخامس والسادس

بالأسماء.. «التعليم» تعلن عن المعلمين المنقولين للمستويين الخامس والسادس

قتل صديقه السعودي ودفنه وهرب.. الحكم على الكويتي القاتل

قتل صديقه السعودي ودفنه وهرب.. الحكم على الكويتي القاتل

ماذا قال والد مغدور النادي الرياضي في حي السويدي بالرياض؟

ماذا قال والد مغدور النادي الرياضي في حي السويدي بالرياض؟

بالأسماء.. «التعليم» تعلن عن المعلمين المنقولين للمستويين الخامس والسادس

بالأسماء.. «التعليم» تعلن عن المعلمين المنقولين للمستويين الخامس والسادس
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، أسماء المعلمين والمعلمات الذين تم تحسين مستوياتهم ونقلهم إلى المستويين الخامس والسادس، وذلك عبر نظام “فارس”.

وشمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية 7268 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس 103 معلمين ومعلمات.

وأكدت الوزارة تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سيعاملون وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.

ويمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الروابط التالية:

المستوى الخامس (1)  من (هنا ).
المستوى الخامس (2)  من (هنا ).
المستوى السادس من (هنا).

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد وجه بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمةً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير التعليم يوجه بتحسين مستويات آلاف المعلمين والمعلمات

وزير التعليم يوجه بتحسين مستويات آلاف المعلمين والمعلمات

بُشرى للمعلمين.. توضيح عاجل من وزارة التعليم بشأن العلاوة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة

بُشرى للمعلمين.. توضيح عاجل من وزارة التعليم بشأن العلاوة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة

«التعليم» : الحد الأدنى والأعلى في سلم الرواتب الجديد صحيح

«التعليم» : الحد الأدنى والأعلى في سلم الرواتب الجديد صحيح

عداد تنازلي من «الخدمة المدنية» لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية

عداد تنازلي من «الخدمة المدنية» لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تجربتي الفريدة لتحقيق المنجزات العظيمة
مقالات

تجربتي الفريدة لتحقيق المنجزات العظيمة

المزيد
شرف البيت العتيق
تدوينات حرة

شرف البيت العتيق

المزيد
هذه السنة.. لن نسافر
تدوينات حرة

هذه السنة.. لن نسافر

المزيد
البر الأعمى!
مقالات

البر الأعمى!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>