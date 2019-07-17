بالأسماء.. «التعليم» تعلن عن المعلمين المنقولين للمستويين الخامس والسادس

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، أسماء المعلمين والمعلمات الذين تم تحسين مستوياتهم ونقلهم إلى المستويين الخامس والسادس، وذلك عبر نظام “فارس”.

وشمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية 7268 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس 103 معلمين ومعلمات.

وأكدت الوزارة تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سيعاملون وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.

ويمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الروابط التالية:

المستوى الخامس (1) من (هنا ).

المستوى الخامس (2) من (هنا ).

المستوى السادس من (هنا).

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد وجه بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمةً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.