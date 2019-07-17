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اعتراض واسقاط طائرة «مسيرة» أطلقها الحوثيون استهدفت المدنيين بجازان

اعتراض واسقاط طائرة «مسيرة» أطلقها الحوثيون استهدفت المدنيين بجازان
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تواصل – واس :

نجحت قوات التحالف في اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

وتفصيلًا صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكّنت -ولله الحمد-صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي، أنه في الوقت الذي يتوجه فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين؛ مما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه المليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

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