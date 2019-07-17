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قتل صديقه السعودي ودفنه وهرب.. الحكم على الكويتي القاتل
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تواصل – فريق التحرير:

قضت محكمة كويتية بإعدام مواطن كويتي قام بقتل صديقه السعودي ودفنه في منطقة النويصيب .

وأيدت المحكمة حكم الإعدام أمس الثلاثاء على الجاني الذي نفذ الجريمة وفر هاربا إلى السعودية ، ونجح الإنتربول في ضبط الجاني الفار وإعادته إلى الكويت ،وفق ما أورده حساب “أمن ومحاكم” الكويتي.

وفي التفاصيل أقدم المواطن الكويتي على خنق صديقه السعودي، إثر خلاف بينهما ، وكان ذلك في العام 2015 ، ليقوم بالتخلص من جثمانه بعدها بالقرب من الطريق في منطقة النويصيب الكويتية بعد أن تأكد من مقتله.

وأبلغ أشقاء المجني عليه عن تغيب أخيهم بعد غيابه لفترة طويلة، وأفاد أحدهم أن (المجني عليه) على علاقة قوية بأحد الكويتيين، وبالتحري عن القاتل تبين أنه خارج الكويت، فتم استدعاء أقاربه، وبمواجهة شقيقه أقر بأن أخاه بالفعل قتل صديقه السعودي خنقا، ثم هرب إلى السعودية، بعد يوم واحد من الجريمة.

ودل الشقيق على مكان جثة الضحية بمنطقة النويصيب التي جرى تمشيطها والعثور على الجثة، بينما تم إبلاغ الإنتربول بهروب الكويتي، ليتم القبض عليه لاحقا.

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