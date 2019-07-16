سيارة مسروقة وسائق مطلوب في 13 تعميمًا وخمور.. تفاصيل مطاردة الطائف

تواصل – الطائف:

تمكنت دوريات قوة أمن الطرق في بني سعد بالطائف من الإطاحة بشخصين، حاولا الهروب من دورية بسيارة، معمم على سرقتها، وعثر بحوزتهما على خمس قوارير مسكر، كما اتضح أن السائق عليه 13 تعميمًا، ومطلوب.

وتعود التفاصيل إلى أن دوريات أمن الطرق ببني سعد لاحظت سيارة من نوع جيب شاص بيضاء اللون، ليس لها لوحات أمامية وخلفية، وعليها تظليل كامل يحجب رؤية مَن بداخلها. وعند محاولة استيقافها رفض السائق الوقوف للدورية؛ فتمت متابعة السيارة واستيقافها.

وعثر بداخلها على خمس قوارير، يُشتبه أن تكون من مادة العرق المسكر، وكذلك تعميم سرقة على السيارة لدى شرطة السلامة بمحافظة الطائف، وكذلك سائق السيارة وُجد عليه ١٣ تعميمًا؛ فتم تسليم القضية إلى جهة الاختصاص.