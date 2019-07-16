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مشروع «سعودي – روسي» لتصميم طائرة ركاب فوق صوتية

مشروع «سعودي – روسي» لتصميم طائرة ركاب فوق صوتية
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تواصل – وكالات:

صدر اليوم الاثنين، بروتوكول عن جلسة للجنة الروسية السعودية الحكومية، تضمن أن الرياض وموسكو، اقتربتا من مرحلة المشاورات الفنية حول مشروع مشترك خاص بتصميم طائرة ركاب فوق صوتية.

ووفقاً للبروتوكول الصادر عن اللجنة التي انعقدت يومي 9 و10 يونيو في موسكو؛ فإن “الطرف الروسي اقترح ترتيب التعاون في إطار مشروع تصميم طائرة ركاب فوق صوتية، وطلب تحديد الشركاء لإجراء مشاورات فنية مبدئية بشأنه”؛ وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تقدم في يناير 2018 بمقترح حول تصميم طائرة ركاب مدنية بناء على التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج حاملة الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز “تو – 160″، وأعلنت المجموعة الموحدة لتصميم الطائرات عن إطلاق العمل التمهيدي على المشروع.

وأعربت المملكة عن اهتمامها بهذا المشروع خلال عرضه العام الماضي على شركة “TAQNIA Aeronautics Company” السعودية الحكومية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

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