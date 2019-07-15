بُشرى للمعلمين.. توضيح عاجل من وزارة التعليم بشأن العلاوة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات وفقاً للائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وقالت الوزارة: إنه سيتم استمرار صرف العلاوة السنوية ٤ سنوات للمعلمين والمعلمات منذ بداية التسكين، وخلال هذه المدة يلزم المعلم الحصول على الرخصة التي تؤهله للاستمرار في الرتبة والعلاوة.

وأضافت وزارة التعليم أن العلاوة السنوية ارتفعت في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، مشيرةً إلى أن سلم رواتب المعلمين والمعلمات على اللائحة الجديدة أعلى من السابق، وأن المزايا المالية للمعلمين والمعلمات لن تتأثر بعد التسكين وربما تزيد لبعضهم.

وأكدت أنه سيتم زيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات وفق سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديد.

كما كشفت الوزارة عن تشكيل لجنة لوضع القواعد التنفيذية للائحة الوظائف التعليمية.