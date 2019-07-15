حساب المواطن يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدعم

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بدأ برنامج حساب المواطن، اليوم، في استقبال طلبات اعتراض المستفيدين على مبالغ استحقاق الدفعة 20 لشهر يوليو الجاري، عبر بوابته الإلكترونية.

وطالب برنامج حساب المواطن المستفيدين الذي لديهم اعتراضات على مبالغ الاستحقاق للدفعة 20، بتقديم اعتراضاتهم عبر البوابة الإلكترونية (هنا).

الجدير بالذكر أن البرنامج أعلن يوم الأربعاء الماضي بدء إيداع مبالغ الدعم للدفعة 20 لشهر يوليو الجاري في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

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