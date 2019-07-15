«رسوم المرافقين 2021» هل من جديد؟.. «الجوازات» تُجيب

تواصل – فريق التحرير:

تلقت المديرية العامة للجوازات عدة أسئلة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر عن مصير رسوم المرافقين بعد نهاية 2020 وهل صدرت أي قرارات عن الرسوم بداية من العام 2021م.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الاثنين أن أي إعلان رسمي حول رسوم المرافقين للعام 2021 سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية، في إشارة إلى عدم صدور أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن.

وردت الجوازات على الاستفسار بالنص التالي “أهلاً بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك”.

يذكر أن المملكة بدأت في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة منذ منتصف العام 2017، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، ويتم زيادة الرسوم بشكل تدريجي وصولا إلى 400 ريال للفرد عام 2020، فيما لم يذكر القرار مصير الرسوم بعد هذا التاريخ.