الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

دماء على جدار مقبرة المجاردة.. سيارة تنشطر 3 أقسام ووفاة 5 أشخاص

دماء على جدار مقبرة المجاردة.. سيارة تنشطر 3 أقسام ووفاة 5 أشخاص

«رسوم المرافقين 2021» هل من جديد؟.. «الجوازات» تُجيب

«رسوم المرافقين 2021» هل من جديد؟.. «الجوازات» تُجيب

جريمة مروعة.. مجهول يقتل مدرباً داخل أحد الأندية في الرياض

جريمة مروعة.. مجهول يقتل مدرباً داخل أحد الأندية في الرياض

وزير التعليم يتحدث عن لائحة الوظائف وسلم الرواتب.. هذا ما قاله (فيديو)

وزير التعليم يتحدث عن لائحة الوظائف وسلم الرواتب.. هذا ما قاله (فيديو)

«رسوم المرافقين 2021» هل من جديد؟.. «الجوازات» تُجيب

«رسوم المرافقين 2021» هل من جديد؟.. «الجوازات» تُجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

تلقت المديرية العامة للجوازات عدة أسئلة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر عن مصير رسوم المرافقين بعد نهاية 2020 وهل صدرت أي قرارات عن الرسوم بداية من العام 2021م.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الاثنين أن أي إعلان رسمي حول رسوم المرافقين للعام 2021 سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية، في إشارة إلى عدم صدور أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن.

وردت الجوازات على الاستفسار بالنص التالي “أهلاً بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك”.

يذكر أن المملكة بدأت في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة منذ منتصف العام 2017، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، ويتم زيادة الرسوم بشكل تدريجي وصولا إلى 400 ريال للفرد عام 2020، فيما لم يذكر القرار مصير الرسوم بعد هذا التاريخ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«السديس» لمنسوبي جوازات مطار المدينة: جهودكم كبيرة في خدمة الحجيج

«السديس» لمنسوبي جوازات مطار المدينة: جهودكم كبيرة في خدمة الحجيج

السماح للوافد بالحج بعد «الخروج النهائي».. في هذه الحالة

السماح للوافد بالحج بعد «الخروج النهائي».. في هذه الحالة

تنبيه مهم من الجوازات لحاملي «هوية زائر»

تنبيه مهم من الجوازات لحاملي «هوية زائر»

توضيح من «الجوازات» عن تجديد إقامة السائق الخاص لأكثر من سنة

توضيح من «الجوازات» عن تجديد إقامة السائق الخاص لأكثر من سنة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هذه السنة.. لن نسافر
تدوينات حرة

هذه السنة.. لن نسافر

المزيد
البر الأعمى!
مقالات

البر الأعمى!

المزيد
الطوفان القادم (12)
مقالات

الطوفان القادم (12)

المزيد
هؤلاء الأشخاص.. فراقهم فراغ
مقالات

هؤلاء الأشخاص.. فراقهم فراغ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>