احتياجات حي المهدية على طاولة «بلدي الرياض»

تواصل – فريق التحرير:

استقبل رئيس المجلس البلدي بالرياض الأستاذ خالد العريدي وأعضاء المجلس الأستاذ أحمد الشمري، والأستاذ نواف بن شفلوت، أهالي حي المهدية، للاستماع إلى احتياجات الأهالي للخدمات البلدية وعرض شكاواهم حول الأمور المتعلقة بأحيائهم.

ورحب رئيس المجلس في مستهل اللقاء بالإخوة المواطنين ساكني حي المهدية وأصدقاء المجلس فيها، مؤكداً أن هذا البرنامج جاء للاستماع لصوتهم بشكل دائم وتعميق التواصل معهم بما يخدم المواطنين والمدينة، ثم قدم الرئيس عرضاً حول جهود المجلس ولقاءاته مع الجهات الخدمية حول الشكاوى المتعلقة بهذه الأحياء وردود الجهات حيالها.

وأشار العريدي إلى أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على إيصال احتياجات ومطالب المواطنين إلى الجهات البلدية، والخدمية المختلفة مستعرضاً جهود المجلس ومتابعاته في هذا الخصوص.

وقد عرض سكان حي المهدية عدداً من مطالبهم التي تمحورت حول توفير عدد من الخدمات البلدية مثل سفلتة الشوارع، والإنارة، والنظافة، وغيرها، إضافةً إلى الخدمات المقدمة من الجهات الأخرى كتنفيذ شبكة للمياه وشبكة للصرف الصحي، ومعالجة ضعف الاتصالات والإنترنت، فيما أكد عضو المجلس الأستاذ نواف بن شفلوت وممثل الدائرة الثامنة، بأن من أهم المشكلات لحي المهدية هو معالجة وتطوير مدخل الحي، وارتباطه مع الدائري الغربي.

وأوضح العريدي رئيس بلدي الرياض أن المتابعة جارية مع الأمانة لاستكمال سفلتة الشوارع والخدمات البلدية الأخرى في الحي وخصوصاً الشوارع قرب المساكن الموجودة حالياً، كما أشار رئيس المجلس البلدي إلى أنه تمت ترسية عقد سفلتة وإنارة طريق السيل الكبير باعتباره الطريق الرئيس للحي.

وسيبدأ المقاول بمباشرة العمل خلال شهرين كحد أقصى من توقيع العقد، مثمناً الجهود التي تقوم بها أمانة منطقة الرياض، وأنه سيتم العمل على إنارة الشوارع الرئيسة بالحي خلال شهر بإذن الله، مضيفاً أنه تم التنسيق بهذا الخصوص مع أمانة منطقة الرياض، ووزارة النقل، ومرور الرياض، لتحسين مدخل حي المهدية، وذلك بإيجاد حلول عاجلة لتحسين انسيابية الدخول والخروج إلى الحي.

كما شارك في اللقاء عدد من ممثلي شركة المياه الوطنية وهم المهندس سعيد القرني، والأستاذ بندر الحمداني، والأستاذ حمزة الزهراني، والأستاذ ماجد الجار الله، وتم الإيضاح أثناء اللقاء أنه تم تركيب خزانات للمياه في حي المهدية، موضحين أن شبكة المياه ستغطي كامل الحي خلال العام القادم بإذن الله.

وفي نهاية اللقاء عبر الأستاذ خالد العريدي وأعضاء المجلس، عن سعادتهم بلقاء أهالي الأحياء، مؤكدين بأن المجلس سيعمل بكل جهده لتطوير واقع الخدمات البلدية، وتلبية احتياجات الأحياء ومطالب المواطنين، فيما قدم المواطنون من أهالي حي المهدية درعاً تذكارية لرئيس المجلس، ولوحة كبيرة للتعبير عن شكرهم وتقديرهم للمجلس البلدي على جهودهم في إيصال صوتهم للجهات المعنية.