خفض نسبة الأرباح للقروض العقارية.. ومد فترة الاستحقاق 25 عاماً

تواصل – الرياض:

خفضت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة؛ المعدل السنوي للربح بـ40 نقطة أساس، على التمويلات العقارية طويلة الأجل، وذلك بمعدل ربح ثابت.

وأعلنت الشركة عن مد فترة استحقاق القروض إلى 25 عاماً، الشيء الذي يتيح للمواطنين الحصول على قروض عقارية بأسعار مناسبة، بوساطة خفض المعدل السنوي للربح.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، إن التخفيض تم منذ أبريل الماضي بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر، كما قامت الشركة بتمديد فترة الاستحقاق من 20 إلى 25 عامًا.

وأوضح أن تقديم الأسعار التنافسية ستواصل على منتجات القرض العقاري طويلة الأجل بتكلفة ثابتة، الأمر الذي سيؤدي إلى التوسع في التمويل العقاري السكني، وتسهيل حصول المواطنين على قروض عقارية مناسبة من حيث المدة والتكلفة، والتي تعد من بين أدنى المعدلات في المنطقة.