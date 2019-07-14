«أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين.. تعرف على الأسعار

تواصل – واس:

أعلنت أرامكو السعودية الأسعار المحدثة للبنزين للربعين السابق والحالي من العام الجاري ، والتي سيتم تطبيقها ابتداءً من 14 يوليو 2019 م ، ويشمل تطبيق الأسعار المحدثة البنزين من النوعين 91 و95.

وأوضحت أرامكو أن الزيادة على النحو التالي :

نوع الوقود أسعار الربع السابق أسعار الربع الحالي

أبريل – يونيو 2019م يوليو – سبتمبر 2019م

بنزين 91 1.44 ريال لكل لتر 1.53 ريال لكل لتر

بنزين 95 2.10 ريال لكل لتر 2.18 ريال لكل لتر

وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علماً بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية