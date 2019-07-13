ما الذي سيتغير في محطات الوقود بالمملكة غداً؟.. القرار ملزم

تواصل – الرياض:

ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، يدخل حيز التنفيذ قرار إلزام محطات الوقود بتوفير وسيلة الدفع الإلكتروني “مدى”، وبموجبه تشرع الجهات المعنية بإنفاذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام مزودي خدمة الوقود بالقرار، ومخالفة المماطلين في ذلك.

وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، في وقت سابق، ‏أنه ابتداءً من غد الأحد يبدأ الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بالشكل الذي يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافةً إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة “إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني”، إحدى مبادرات البرنامج.

وأوضح أن متابعة التطبيق ستكون بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً، ابتداءً من ١١/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠١٩م بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية.

وأبان أن هناك خطة زمنية من ست مراحل تم تحديدها لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكل القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كل الأنشطة التجارية بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٠م.

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